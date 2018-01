Auto si schianta contro il guardrail: è tragedia nel pomeriggio

Uno schianto frontale nel pomeriggio di oggi tra Travedona e Cassinetta di Biandronno, ha provocato la morte di una donna di 48 anni.Il suo veicolo, sulla quale stava viaggiando, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro il guard rail. Purtroppo è rimasta ferita in modo grave e dopo pochi minuti è spirata.

Sul luogo della tragedia, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i Carabinieri di Ternate. Non è stato facile estrarre il corpo della vittima: era incastrato in mezzo alle lamiere: i pomieri, per liberare la donna, hanno usato cesoia e divaricatore. La strada per parecchie ore è rimasta chiusa al traffico.