Imprenditore 73enne ritrovato sgozzato in un furgone a sud di Milano

Era depresso e attraversava un periodo di grandi difficoltà economiche, ma non per questo permangono parecchi dubbi sul fatto che si possa essere tolto la vita: l’arma non è stata trovata e il ferimento non sarebbe avvenuto nel luogo dove poi è stato trovato il cadavere.

E’ la vicenda di un piccolo imprenditore 73enne, sposato, con figli ed incensurato, il cui cadavere è stato trovato sgozzato all’interno di un furgone nel sud di Milano, a San Donato Milanese, a due passi dall’abbazia di Viboldone: il ritrovamento del cadavere è avvenuto alle 9 di questa mattina, quando un passante ha avuto la premura di avvertire i carabinieri.

Proprio i carabineri di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi, stanno adesso indagando sul caso per cercare di fare luce su questo mistero che ha inaugurato il 2018.