Il durissimo sfogo della donna terremotata: “Politici, venite voi a vivere qui! Non ce la facciamo più” VIDEO

e ancoraDuro ma comprensibile lo sfogo della donna terremotata di Amatrice che, in questo video, si scaglia contro il governo ed i politici visti come il simbolo della tragedia che stanno vivendo.

Il durissimo sfogo della donna è stato ripreso da una telecamera di YouReporter ed è diventato in poche ore il simbolo di una popolazione piegata dal sisma, dagli inverni duri e dalla mancanza di speranza. Questa gente non crede più che qualcosa tornerà come prima, le tante promesse poi rimaste disattese hanno fatto perdere loro speranza e voglia di credere. “Tanti sfollati si trovano ancora lontani dalle proprie case, fuori dai loro Paesi, e i momenti di festa potrebbero riaccendere sentimenti di nostalgia e di dolore per i disagi che si continuano a protrarre”. come ha scritto mons. Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche.

La distribuzione delle casette di emergenza continua un po’ alla volta, ma ci sono anche qui problemi: ad Accumoli, Rieti, diverse famiglie hanno rifiutato le casette perché non funzionano luce, gas, acqua, non ci sono ancora elettrodomestici, le casette sono ridotte male. Insomma, si arranca ancora nel sistema di emergenza ad un anno e mezzo dal terremoto.

