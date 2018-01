Nella mattinata di oggi, 2 gennaio 2018, sono ripartite le ricerche da parte degli inquirenti della ragazza che il 31 dicembre, dopo una furiosa lite con il fidanzato, si è gettata nel mare di Albenga in Liguria. Stiamo parlando di Alessia Pupu, 33 anni, residente a Strevi nella provincia di Alessandria di professione estetista.

Per ora nessuna traccia della ragazza. Gli investigatori, hanno provato a ricostruire la vicenda. Alessia, dopo una discussione sul lungomare della cittadina ligure, sarebbe uscita dalla discoteca dove stava festeggiando il veglione di Capodanno, per poi getarso tra le onde del mar ligure. I soccorsi sono arrivati prontamente, ma al momento non ci sono novità importante. Si teme una congestione. L’acqua era ghiacciata e le temperature si aggiravano in quelle ore intorno ai 7 °.