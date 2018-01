Il mistero del disco di ghiaccio che rotea nel fiume e impressiona i turisti

Sono accorsi in centinaiasolo per godersi quello che è a tutti gli effetti un evento più unico che raro. L’incredibile folla di turisti è accorsa per “ammirare”, apparso in un fiume ghiacciato durante la notte.

I visitatori, non senza un pò di sconcerto, sono scesi sul fiume Liao nella Cina nord-orientale dopo aver saputo del disco, che è risultato poi essere abbastanza grande da permettere a decine di turisti di sostare in piedi su di esso.

Il tutto è avvenuto nella contea di Faku nel giorno di Capodanno, quando il gigantesco disco si è staccato dalla superficie ghiacciata e si è reso così nettamente visibile.

Le immagini condivise sui social mostrano persone che camminano cautamente con i loro animali sopra il disco, con la speranza che il ghiaccio non si rompa e le costringa ad immergersi nell’acqua fredda sottostante.

Gli utenti dei social stanno tuttora discutendo su come si sia potuto verificare un tale fenomeno, con gli esperti del settore che non hanno ancora fornito un parere in merito.

Secondo alcune teorie, il pezzo di ghiaccio sarebbe stato lentamente “scolpito” nel cerchio perfetto mentre “roteava” nel mezzo del fiume.

Un fenomeno che si verifica quasi un anno dopo l’avvistamento di un disco di ghiaccio ancora più grande nel fiume Pine, in Michigan.