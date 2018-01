Renzi in vacanza: “Troppa neve, non si può sciare”. I terremotati di Amatrice: “Anche da noi c’è troppa neve”

Il tweet di Renzi sul social dell’uccellino blu ha aperto unache vivono in tenda, ad un anno e mezzo dal terremoto, spesso al freddo.

L’ex premier del Partito Democratico infatti a twittato: “Stamattina alzati presto per andare a sciare. Ma nevica alla grande, tutti a letto di nuovo. Primo giorno dell’anno imbiancato, bellissimo. Auguri, viva il #2018”. Matteo Renzi si trova in vacanza con la sua famiglia all’Alpe di Siusi, Alto Adige, con la moglie Agnese ed i figli.

Renzi ha postato la foto della pista da neve completamente innevata, commentando di non poter sciare perché c’è troppa neve. Al che un terremotato di Amatrice ha commentato scrivendo “Anche qui ad Amatrice non possiamo sciare” ed ha corredato la frase con la foto di una tenda completamente sommersa dalla neve.

Si è scatenata la guerra su Twitter: “Ti si rompa la caldaia, così almeno sai che cosa si prova a stare al gelo come i terremotati” qualcuno augura a Renzi. Mentre altri scrivono: “Quattro milioni di italiani si sono alzati presto non per andare a sciare, ma perché preoccupati di come sbarcare il lunario alla tua politica scellerata”. E c’è chi promette che non dimenticherà: “Tu puoi alzarti presto e sciare noi non dormiamo ormai da tanto per la mortificazione che la vita ci riserva… ci rivediamo a marzo”.

R.M..