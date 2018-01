Si suicida a capodanno giovane calciatore

Era un vulcano. Una vera forza della natura. Amico di tutti e generoso con tutti.Non si sa perché lo abbia fatto Gianmarco. Non si sa perché abbia scelto il giorno più festoso dell’anno, la notte di Capodanno. Si è suicidato senza una ragione, lasciando tutti sotto choc. La sua famiglia è straziata. Anche i suoi compagni di squadra sono increduli. Sul sito del team dove giocava il 22enne, ci sono tristezza e amarezza, conditi da una frase: “Ora puoi prendere per mano una cometa. Ciao Gianmarco”.

Nessuno sa cosa lo abbia spinto a compiere questo insano gesto dunque. I genitori si staranno b attendo in petto, come accade sempre in questi casi, per non aver capito. Ma come si fa a prevedere una cosa così imprevedibile. Resterà un grande ricordo di lui, del vulcanico Gianmarco.