Affidata la perizia sulle cause dell’incidente ad Aosta che ha visto morire una 19enne

Continuano a verificarsi tragedie sulle autostrade italiane con una situazione veramente delicata che gli inquirenti stanno lavorando e stanno cercando di chiarire. E’ un momento importante per tutti quello che è legato all’incidente di Canegrate e ora si devono capire le cause che sono state affidate a perizia.

Federica Banfi è morta in un incidente, ragazza di diciannove anni di Canegrate. Serviranno quaranta giorni per capire cosa è accaduto veramente da vicino. Bisognerà accertare le dinamiche e stabilire come si sia verificato l’incidente e se la presenza del ghiaccio sull’asfalto abbia davvero influito in maniera determinante.

L’incidente è avvenuto sull’A5 all’altezza di Chatillon. Vedremo se le eventuali responsabilità saranno date a carico della Sav che è la società che gestisce questo tratto autostradale tra Quincinetto e Aosta. L’indagine inoltre è stata affidata al Pm di Carlo Introvigne insieme al procuratore capo Paolo Fortuna.