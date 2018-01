Purtroppo quello che non volevamo scrivere è accaduto: Alessia Puppo, l’estetista alessandrina che si è gettata in mare ad Albenga, è stata ritrovata morta nel pomeriggio a largo di Alassio. Secondo la capitaneria di Savona non c’è alcun dubbio sulla sua identità, anche se non c’è nessuna versione ufficiale. Alessia, era in discoteca per festeggiare il Capodanno, ma dopo una lite con il suo compagno si è buttata nel mar ligure facendo perdere ogni traccia di se fino ad oggi.

Aveva cenato con suoi amici piemontesi, ma un diverbio con il compagno di una vita non l’ha fatta ragionare, si è tolta la giacca e il suo destino è stato segnato per sempre