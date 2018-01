“Ce l’ho più grosso io”: la replica di Trump alle minacce di Kim

Dopo la dichiarazione del leader coreano,, in cui affermava di avere il pulsante per, la risposta del presidente degli Stati Uniti,, non si è fatta attendere:

“Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha dichiarato che “Il pulsante per il nucleare è sempre sulla sua scrivania”. Qualcuno del suo regime impoverito e affamato lo informi per cortesia che ho anche io un pulsante per il nucleare, e che è molto più grande e potente del suo, e in più il mio pulsante funziona!“.

Questa le parole utilizzate da Trump in un post su Twitter, parole che non dovrebbero essere espresse in questa maniera dal presidente di uno Stato come l’America, valutando soprattutto le implicazioni che potrebbero derivare visto il clima di tensione che non accenna a diminuire.

Mario Barba