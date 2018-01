E’ la figlia di un’icona degli anni ’90 ed è un’idolo del mondo curvy: sapete di chi si tratta?

Quando nasci in una famiglia in cui tuo padre è stato per un ventennio l’idolo incontrastato del mondo maschile e femminile è difficile ritagliarsi una fetta di celebrità che non derivi dalla discendenza. Eppurealla soglia dei 25 anni, è riuscita a guadagnarsi le prime pagine dei rotocalchi grazie alle sue curvilinee e spropositate forme. La figlia di, protagonista di due delle serie più seguite negli anni ’80 () e degli anni ’90 (), è riuscita a scrollarsi di dosso la figura ingombrante del padre recentemente, guadagnandosi meritatamente il titolo di idolo del mondo

In un mondo in cui si esalta la perfezione fisica standardizzante con modelle e ragazzine che sembrano uscire da una fabbrica di corpi che ha perso gli stampini per variare le forme, Hayley si è battuta per fare riemergere la sensualità delle vere forme, ottenendo per altro un successo meritato (di questo parla il documentario Straight/Curve da lei promosso). C’è da dire anche che parte di questo successo è dovuto ad una genetica che l’ha allontanata il più possibile dalle sembianze del padre (bell’uomo per carità, ma immaginarla con folti peli bruni avrebbe fatto crollare la sua causa in partenza), anche se da questo ha ereditato una passione eccessiva per gli alcolici: a maggio è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza.

F.S.