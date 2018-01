Michael Schumacher compie oggi 49 anni. Le sue condizioni 4 anni dopo il terribile incidente – VIDEO

Sono trascorsi 4 anni dal terribile incidente che ha sconvolto la vita del pluricampione di Formula 1 Michael Schumacher, e che adesso

A Novembre, la famiglia di Schumi, ha rotto il lungo silenzio riguardante le sue condizioni per la prima volta con un post su Instagram di Gina Maria, la figlia ventenne del pilota, in cui scriveva: “C’è una sola felicità in questa vita, amare ed essere amati“, aggiungendo gli hashtag “#continuaacombattere” e “#team Michael”.

Lewis Hamilton ha voluto rendere omaggio al pilota tedesco con un messaggio su Twitter: “Eguagliarti in Belgio ha significato molto per me. E’ stato un vero onore. Continuo a pregare per te e per la tua famiglia“.

Anche Jean Todt, ex direttore generale della Ferrari, durante un’intervista rilasciata alla rivista Autosport, ha voluto mandare un messaggio al suo grande amico Michael: “Ci manca Michael. È lì, sta ancora combattendo. Michael è una persona molto speciale, lo è per il mondo dei motori, lo è per me, è un vero amico e continua a lottare per riprendersi“.

Noi della redazione di NewNotizie.it abbiamo voluto celebrare così il suo compleanno:

Mario Barba