Rubano gioielli durante la mostra a Venezia: si parla di milioni di euro

Un furto di alcuni milioni di euro. Sarebbe questa la stima di alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia, rubati questa mattina.

L’allarme è scattato intorno alle ore 10. I monili indiani avrebbero un valore doganale di 30mila euro, ma sembra che il loro valore reale sia molto più alto: si attende ancora un pronunciamento in merito da parte della proprietà, ma si parla già di milioni. A confermare l’indiscrezione è la Questura di Venezia, che ha reso nota la natura dei gioielli rubati: si tratta di due orecchini e una spilla. Sempre secondo le forze dell’ordine, sarebbe praticamente impossibile per i ladri smerciare i gioielli rubati perchè “troppo conosciuti”.

“Probabilmente non è un gesto estemporaneo: pensiamo che ci possa essere stato un sopralluogo – ha riferito il Questore vicario di Venezia, Marco Odorisio – Le teche dovevano essere inaccessibili e proprio per questo dobbiamo capire i punti di debolezza per poter valutato come i ladri abbiano potuto commettere il furto”.

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza mostrerebbero i ladri mentre sottraggono i gioielli della teca e li infilano nelle loro tasche, per poi fuggire indisturbati, confusi con i turisti.

La Procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo affidato al sostituto Raffaele Incardona e riguarda ignoti: l’ipotesi di reato è di furto.