Colle di Arba, Pordenone. Oggi pomeriggio, in un incidente stradale, è morto un pensionato di 86 anni, originario di Magnago. Il frontale drammatico, che ha coinvolto due vetture, ha visto uno dei due mezzi finire in un fosso. L’uomo alla guida è morto sul colpo. Un giovane, sull’altra vettura, è rimasto ferito gravemente ma non è in pericolo di vita.

La persona morta, è stata identificata dai carabinieri dopo attenti accertamenti. Gli inquirenti , stanno tentando di capire in queste ore l’esatta dinamica del tragico sinistro. La statale è rimasta bloccata per qualche ora.

Foto Archivio