Avvistamento di animali marini insolitamente grandi: è allarme, tra i bagnanti, per le meduse giganti

Rio De Janeiro. È allarme, in Brasile, tra i bagnanti a causa dell’avvistamento di animali marini di dimensioni insolite. Gli avvistamenti si sono verificati non al largo ma soprattutto lungo le coste. A dicembre molti vacanzieri hanno documentato il tutto con dei video. A spaventare, in modo particolare, sarebbe un tipo di medusa dalle dimensioni spropositate.

Le meduse che stanno infestando le acque del Brasile sono degli animali che si possono trovare anche in acque tropicali. Gli esperti delle Università di San Paolo e Rio De Janeiro hanno confermato che si tratta delle Lychnorhiza Lucerna, anche se i biologi hanno fatto sapere che provvederanno ad effettuare altre analisi come quella del DNA per dare ulteriore certezza sulla specie di appartenenza delle meduse avvistate.

Il Governo brasiliano ha cercato di mettere in guardia tutti i vacanzieri (in Brasile, adesso, è estate) dal potenziale pericolo. I portavoce del Governo hanno dato delle indicazioni precise: “Secondo la loro morfologia queste meduse hanno un’alta concentrazione di tossine e possono causare gravi lesioni o addirittura reazioni allergiche a contatto con la pelle. Per precauzione, è importante stare alla larga dalle specie e non nuotare quando sono nella zona.”

Sono state anche date delle indicazioni specifiche da seguire, nel caso in cui le meduse arrivino a ferire la pelle: disinfettare la zona con acqua di mare o aceto, senza però strofinare la parte colpita. Da evitare alcool e olio di oliva. Le persone attaccate dalle meduse dovranno essere tenute sotto osservazione per vedere se si presentano altri sintomi come vomito, vertigini, svenimenti e difficoltà respiratorie. Al momento non ci sarebbero stati feriti ma soltanto vacanzieri fortemente impressionati dagli avvistamenti: ci sono meduse che raggiungono un terzo della grandezza di alcune imbarcazioni dei pescatori del luogo.

Maria Mento