Donna trovata nuda e imbavagliata sul letto: è stata ammazzata, choc e mistero nel paese

È stata trovata nuda, imbavagliata e legata al letto, senza vita.Questa la triste, che è stata trovata morta nella casa dia Salerno, in un condominio dei tanti tra Via Caravaggio e Via Risorgimento.

Proprio qui, nella zona centrale della città di Agropoli, è stato trovato il corpo senza vita. Lo stesso proprietario dell’abitazione non riuscendo a contattare la vittima aveva inutilmente bussato a lungo e quindi si è rivolto ai carabinieri, che una volta abbattuta la porta hanno fatto la terribile scoperta.

Davanti a loro si è stagliata una scena raccapricciante: una donna nuda, con mani e piedi legati, scotch in bocca, legata al letto e ormai senza vita. La scientifica per ora parla di omicidio, si sta cercando di capire se la donna sia morta prima di essere legata o se possa essere deceduta per soffocamento. Secondo una prima analisi della scientifica, la donna sarebbe morta da giorni.

Per ora, è stato escluso il suicidio, tra le principali piste quelle di un gioco erotico finito male o direttamente dell’omicidio, e c’è chi parla di un possibile giro di prostituzione dietro all’omicidio che ha sconvolto la cittadina. Per ora, la salma della donna è stata portata nell’obitorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per i prossimi esami.

R.M.