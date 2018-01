Drammatico incidente ferroviario: oltre 250 tra morti e feriti

Un terrificante incidente ferroviario innescato da un camion che ha tentato di attraversare la linea ferroviaria mentre il treno era in arrivo ha causato la morte di 14 persone, altre 260 sono rimaste ferite durante l’impatto. Lo spaventoso sinistro si è verificato nella provincia di Free State in, secondo una prima ricostruzione il macchinista del treno, diretto ae dato in partenza danon ha fatto in tempo nemmeno a frenare quando il camion ha attraversato la linea ferroviaria.

L’impatto tra le due vetture è stato terrificante, il camion si è ribaltato su se stesso coinvolgendo nell’incidente anche un’auto che si trovava dietro, mentre il treno è deragliato dai binari staccandosi anche dai cavi elettrici. Secondo quanto affermato dalle fonti locali sono ben 14 le carrozze che si sono staccate dai binari ed una di queste ha persino preso fuoco. Il bilancio di questa immane tragedia è altissimo e potrebbe acuirsi con il passare delle ore, dato che almeno 4 degli oltre 250 feriti si trovano ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Intervistato sulla tragedia il ministro dei trasporti sudafricano, Joe Maswanganyi, ha dichiarato: “L’autista del camion ha preso una decisione, pensava di riuscire a passare in tempo. Era un minimo conscio del fatto che il treno lo avrebbe potuto colpire… questo è costato la vita ad un sacco di persone”.

F.S.