“Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita. Ho passato molte notti a cercare sul web i conventi migliori, mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione”. Eleonora Giorgi si confessa in esclusiva a Giulio Pasqui in un’intervista al settimanale Spy (Mondadori) in edicola. In poche parole Forse vuole farsi addirittura suora? Poi precisa: “E’ una possibilità lontana, ma arriverà il momento in cui lascerò tutto”.