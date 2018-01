Marco della Noce, comico sul lastrico. Arriva l’annuncio dell’ex di Zelig

L’ex comico ditorna contento e sorridente, i problemi economici denunciati in autunno che lo avevano portato a vivere nella sua automobile sembrano risolti ed anche i rapporti con i figli si sono ristabiliti durante le feste natalizie. A dare la buona notizia è lo stesso comico che in un’intervista esclusiva a ‘‘ ha raccontato questo momento di serenità: “Sono felice perché adesso ho di nuovo un tetto sulla testa, ho ripreso a lavorare e sto curando la depressione in cui sono sprofondato lo scorso autunno”.

Tutto insomma procede verso una risoluzione e l’aiuto più grande contro la depressione è stato lo scorso Natale passato in compagnia dei tre figli: “Ma il regalo di Natale più bello è stato recuperare l’affetto dei miei tre figli: abbiamo passato le feste insieme e ho spiegato loro tutto quello che è successo in questi mesi”. Il rapporto con la ex moglie, causa a suo dire del recente dissesto economico, rimane invece di totale freddezza, ma il comico non ne fa un dramma e pensa piuttosto a ringraziare coloro che gli hanno dato una mano in un periodo buio, il suoi colleghi: “I miei colleghi comici mi hanno aiutato molto, mi hanno anche pagato l’albergo quando, dopo lo sfratto esecutivo, ho dovuto dormire in macchina. Ma non ho mai perso la voglia di far ridere, fa parte del mio Dna”.

F.S.