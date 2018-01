Orrore in città: bambino trovato morto in casa, è stato il padre

Choc ad Ancona. Un bambino di 5 anni, è stato ritrovato privo di vita nella sua casa a Cupramontana. Gli inquirenti, dopo i primi accertamenti, hanno dedotto che il piccolo sarebbe stato ucciso dal padre, un uomo di 24 anni macedone, disoccupato e con problemi psichici.

La mamma, che è incinta, al momento è sotto choc. La donna, residente con il marito in via Niccolò Bonanni. è stata portata in ospedale a Jesi. Ad indagare ci sono i carabinieri di Fabriano: gli inquirenti, quando sono arrivati in casa hanno trovato il piccolo esanime a terra: non c’erano tracce di sangue, inutile anche il tentativo durato più di 40 minuti di rianimarlo.