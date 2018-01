Giovedì di sangue, terribile frontale fra auto uccide 10 persone: fra i morti anche 4 bambini

Dieci morti, di cui quattro bambini. E’ una strage il risultato di un terrificante incidente stradale avvenuto nella regione di Khanty-Mansi in Russia.Secondo una prima ricostruzione del terribile incidente, “a Nyagan” come ha detto Tass, fonte che cita i servizi di emergenza.

“Una delle ipotesi è che un conducente potrebbe aver perso il controllo dell’auto” e di conseguenza avrebbe impattato contro l’altra, creando un terrificante incidente.

Le cause dello schianto sono ancora in via di accertamento, ma si presume che uno dei due autisti abbia perso il controllo del mezzo e abbia impattato contro l’altra vettura.

Terribile il bilancio: dieci morti, quattro minorenni. Purtroppo, anche se i servizi di soccorso ed emergenza sono giunti immediatamente sul luogo dello schianto, per le vittime dell’incidente stradale non c’è stato nulla da fare: sono morte a causa delle ferite causate nello schianto e la rianimazione sul posto non è servita a nulla.

La polizia ha aperto un’indagine sulle cause dell’incidente per capire come si sia svolta la dinamica di questo terribile fatto.

