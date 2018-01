“Ti compriamo qualcosa da mangiare”, ma poi lasciano un senzatetto a digiuno in un noto ristorante

Tre ragazze adolescenti sono state accusati di aver comprato del cibo ad un senzatetto in una nota catena di ristorazione di nome ““, solo per poi fuggire e lasciarlo nel ristorante senza cibo. E per rendere il tutto ancora peggiore, hanno insultato l’uomo e filmato il tutto.

I clienti del “Nando’s Restaraunt” a Woolwich, nel sud-est di Londra, hanno detto di aver visto le tre ragazze insultare l’uomo dopo avergli detto che gli avrebbero offerto un pasto a base di pollo.

Sally Cudmore, una cliente del locale, è rimasta basita dal comportamento delle ragazze, così ha scattato una foto di loro fuori dal ristorante, presumibilmente a ridere e scherzare sulla condizione dell’uomo.

Sally ha postato su Facebook: “Non posso credere a quello che io e altre persone abbiamo appena visto a Woolwich questa sera. Tre ragazze sono entrate con le macchine fotografiche e i cellulari per filmare e scattare foto di un senzatetto a cui avevano detto: “Ti stiamo pagando la cena da Nando.“

“Hanno detto all’uomo di sedersi e le tre ragazze sono andate al bancone a parlare con il personale. Poi hanno ordinato il cibo per l’uomo e sono uscite fuori per una sigaretta. L’uomo ha quindi chiesto loro cosa avessero ordinato ma loro continuavano a ridere; tutti al ristorante le guardavano a causa di quanto ridessero forte e dei flash dei loro telefoni cellulari che usavano per filmare quello che succedeva“.

