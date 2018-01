Cecilia Rodriguez, che sorpresa: l’anello non gliel’ha regalato Ignazio

L’anello più volte mostrato dalla bellaè apparso diverse volte sul web nelle ultime settimane. In molti, tra cui i tanti fan della sorella di Belen, hanno immaginato che il regalo – caratterizzato da una pietra nera al centro e da diversi brillanti intorno –Ignazio Moser, legatosi recentemente a Cecilia.

Ma è stata la stessa Rodriguez a smentire questa ipotesi e a rivelare il nome della persona che le ha fatto questo prezioso regalo. “Vi devo fermare subito – ha detto Cecilia nel corso di un’intervista sul settimanale Chi – l’anello è un regalo belissimo di mia sorella Belen. Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso”.

D’altronde, agli occhi dei più attenti, non sarà di certo sfuggito che Belen indossa un anello all’anulare praticamente identico a quello della sorella. Con tutta probabilità, Belen ha voluto certificare con questo dono la “preziosità” del rapporto con sua sorella.

Nell’intervista, Cecilia Rodriguez ha voluto smentire anche un’altra indiscrezione, ovvero quella relativa ad un imminente matrimonio con Ignazio Moser. “Per ora niente nozze – ha detto Cecilia – Anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero già sposati. Non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così”.