Tre infermiere maltrattano un neonato e pubblicano il filmato choc su Facebook: licenziate

Non solo hanno schernito e deriso un neonato, ma hanno anche pubblicato il loro video mentre lo facevano sui social, su Facebook.nell’ospedale ed hanno anche pensato di scattarsi qualche foto e di fare un video mentre lo facevano.

Il terribile fatto è avvenuto nella città di Taif, Arabia Saudita. Le tre donne, che lavoravano nell’ospedale locale, hanno trattato come un pupazzo il piccolo e quindi hanno pubblicato un video sui social che mostrava una delle tre donne mentre stringe la faccia al bimbo, mentre le altre due filmano e ridono.

Quando le tre sono state identificate, è partita un’indagine del Ministero della Salute, che ha identificato e sospeso e poi licenziato le tre infermiere.

“Abbiamo indagato sulla fonte del video e abbiamo identificato le infermiere che sono apparse nel video e l’ospedale in cui è avvenuto l’incidente. Le infermiere sono state immediatamente sospese per ordine del direttore della Taif Health Affairs Saleh Al-Muanis” ha sostenuto Abdulhadi Al-Rabie, portavoce di Taif Health Affairs.

Gli utenti dei social hanno chiesto l’installazione di telecamere in tutti gli ospedali del Paese per evitare che possano avvenire ancora dei fatti simili.

R.M.