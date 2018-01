L’auto esce di strada e finisce contro un pilone di cemento: muore una donna

2018 nero sulle strade italiane. Continuiamo a raccomandare prudenza, ma a volta è il destino a lasciare tutti di sasso. Un altro schianto stradale, è avvenuto nel Lazio, in provincia di Latina a Nettuno. A perdere la vita è stata una donna di 41 anni, Silvia Scapin. La vittima , con la sua vettura, è uscita di strada e dopo essersi capovolta, ha terminato la sua corsa mortale contro una colonna di cemento di un’azienda. Rimasta gravemente ferita, i soccorsi, l’hanno portata in ospedale ad Anzio in codice Rosso, ma è deceduta per i traumi riportati.La polizia di Aprilia sta tentando di ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Il terzo mortale, nella provincia laziale , da inizio 2018