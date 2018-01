Mariana Ripa di Meana: lo struggente messaggio della figlia Lucrezia Lante della Rovere

è deceduta questa mattina. E’ morta da pochissime ore, all’età di 76 anni, dopo una lotta di 16 anni contro un cancro bruttissimo

A caldo, ha parlato sua figlia Lucrezia Lante della Rovere. L’attrice, l’ha voluta ricordare con parole pesanti come macigni:”Mia madre ha combattuto la malattia come una guerriera e sarà un grande esempio per me, per le mie figlie e per tutti noi. Mamma, mi mancherai!”.

Non solo la famiglia. Tanti i personaggi che hanno lasciato un messaggio sui social per l’attrice. Fra questo Matteo Salvini: “Buon viaggio a una donna generosa, intelligente, coraggiosa e controcorrente”,

Anche la D’Urso ha un messaggio per Lei: “Sei stata una leonessa, nella vita e nella tua guerra contro la malattia. Geniale, anticonformista, coraggiosa, hai sempre detto quello che pensavi. Ti abbiamo amata e ti ameremo per questo. Ciao Marina!”,