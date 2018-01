Marina Ripa di Meana: “Ecco come sono stata sfigurata da una terapia ” -Video

La notizia della scomparsa di Marina Ripa di Meana ha sconvolto il mondo della televisioni e le milioni di persone che nel corso degli ultimi 40 anni di televisione hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla. La scrittrice e sceneggiatrice è morta dopo una lunga lotta contro ildurata ben 16 anni ed anche se le tante cure non l’hanno aiutata a vincere quel terribile male, lei non ha mai incolpato i medici che l’hanno curata ne tanto meno lanciato crociate in favore di cure alternative, nemmeno quando a causa di un medicinale a cui era allergica è stata sfigurata in volto e anche nel corpo.

Quell’inconveniente è stato raccontato dalla stessa scrittrice a Barbara D’Urso durante una puntata di Pomeriggio 5 dello scorso 16 aprile. In quella occasione Marina aveva ribadito che da oltre tre lustri combatteva il cancro, ma che questo non l’aveva debilitata al punto da farla rinunciare a vivere: “Combatto contro il cancro da 16 anni. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ciò non mi ha impedito di vivere”. Quindi parlando dell’incidente che l’aveva sfigurata ha detto: “Sono voluta intervenire a ‘Pomeriggio 5’ perché voglio ribadire la mia fiducia nella scienza e nella medicina. Fidatevi dei medici e non degli affabulatori che vi spingono a prendere medicinali alternativi e non basati su prove scientifiche”. Ecco il video in questione riproposto da ‘Tgcom24’.

F.S.