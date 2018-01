Ragno o alieno? Il video girato da questa donna australiana lascia senza parole

Se non siete mai riusciti a guardare una delle scene più famose del film “Alien”, ovvero quella dovedel membro della nave spaziale, difficilmente riuscirete a vedere questo filmato.

Le immagini abbastanza raccapriccianti provengono da un sobborgo australiano e mostrano una sorta di ragno “cacciatore” che striscia fuori dalla sua stessa pelle.

Sandra Adaway, residente a Ballarat, in Victoria, ha posto la creatura in una scatola trasparente per filmare il tutto.

Nel video, che dura sette minuti, si vede il peloso aracnide uscire dalle sue “vecchie gambe”.

Alla fine si libera della sua forma precedente ma, dopo aver speso così tanta energia, giace senza vita, o almeno è quello che pensa l’autrice del filmato.

Gli utenti dei social media, nei commenti al di sotto del video, condiviso finora 27.000 volte, hanno espresso un elogio unanime per il filmato definito “affascinante”.

“Che film incredibile! Sarei stato un po ‘nervoso anche io”, ha scritto Elisha Denza-McCluer.

Julie-Anne Robertson ha dichiarato: “Questo video mi ha fatto accapponare la pelle perché ho una fobia enorme dei ragni. Ma ho voluto guardare lo stesso perché era davvero affascinante”.

I ragni cacciatori vivono nelle regioni tropicali più calde del mondo, tra cui gran parte dell’Australasia, dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe.

Gli aracnidi con otto occhi tendono ad essere per lo più grigi o marroni, e arrivano fino a 15 cm di lunghezza sulle gambe. Il loro veleno non è particolarmente pericoloso per gli esseri umani.