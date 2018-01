Masterchef, Bastianich si mette contro un’intera regione: “Un posto sfigato”

Il Molise è un po’ come la Finlandia. A volte si dubita addirittura della sua esistenza. Non per questo i molisani sono disposti ad accettare offese e così gli abitanti del Molise sono insorti contro il giudice di Masterchef Joe Bastianich che, durante una puntata del reality legato al mondo della cucina, parlando con una concorrente del programma trapiantata a Campobasso (che è il capoluogo del Molise, per chi non lo sapesse), ne ha parlato come “un posto sfigato”, di cui non conosce nemmeno la locazione geografica.

Al netto dell’ignoranza di Bastianich stesso (è evidentemente un suo limite non sapere dove si trova uno dei capoluoghi di regione del Paese), il sindaco del capoluogo molisano Antonio Battista l’ha presa con savoir faire ed ha scritto attraverso un post su Facebook: “Signor Joe Bastianich, sono il sindaco della Città di Campobasso. Dopo la sua ultima affermazione sulla Città, non posso non invitarla a Campobasso, in Molise, per una reale conoscenza del territorio, delle persone e della nostra cucina. Mi faccia sapere la sua disponibilità”.