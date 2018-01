In questi ultimi giorni gli Stati Uniti sono attraversati dache sta causando non pochi disagi alla popolazione. Le temperature, specialmente sulla costa orientale del Paese, stanno raggiungendo anche i dieci gradi sotto zero.

Questo freddo polare, oltre a causare diversi problemi, sta generando anche alcuni fenomeni di grande rilievo. L’ultimo è quello relativo alla caduta di rettili dagli alberi: un fatto già segnalato da alcuni cittadini in Florida, che hanno anche provveduto a scattare foto e filmare l’incredibile avvenimento.

Diverse persone si sono infatti imbattute nei corpi di alcune iguane sul marciapiede, praticamente congelate dal freddo. Ma gli animali non sono affatto morti. A confermarlo sono gli esperti, che rivelano come i rettili restino immobilizzati a causa del gelo e cadano in preda ad una sorta di stordimento, scivolando poi dagli alberi e precipitando al suolo.

Le iguane riescono a muoversi solo quando le temperature risalgono di qualche grado. Un fenomeno che non riguarda solo questi simpatici rettili: le tartarughe del Golfo del Messico, ad esempio, non nuotano mai troppo in profondità quando ci sono queste temperature.

Le previsioni dei meteorologi confermano il perdurare dell’ondata di gelo almeno per un altro paio di giorni. Le temperature toccheranno livelli sottozero record a New York e a Boston.