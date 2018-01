GF Vip Australia, Courtney Act perde la gonna e l’incidente hot è servito- VIDEO

Alnon si va certo per il sottile. Un incidente hot in grande stile ha movimentato la diretta televisiva del programma e ha avuto come protagonista la drag queen, al secolo, entrata nella casa del Grande Fratello come uno dei concorrenti dell’edizione in corso.

La nota drag queen australiana, avvolta in un abito a due pezzi (ricco di enormi pailettes luccicanti) composto da un corpetto e da una gonna semitrasparente, ha sceso con foga le scale che avrebbero dovuto condurla al centro del palco, e poi dritta dentro la casa, ma l’incidente hot non si è fatto attendere. Courtney ha inciampato sulla sua gonna, che è così caduta a terra lasciando in mostra per qualche secondo le sue parti intime e soprattutto il so lato b.

Courtney Act non è subito riuscita a rimettere insieme la sua gonna e il siparietto hot si è protratto per qualche secondo, mandando in delirio i presenti e sicuramente anche il pubblico a casa. Courtney potrà anche non vincere il Grande Fratello australiano ma ha sicuramente fatto un ingresso che sarà senza dubbio ricordato. La drag è entrata in casa spiegando agli altri concorrenti quanto era appena successo: “Ho appena perso la gonna! È letteralmente caduta a terra e tutti hanno visto il mio culo”.

Adesso non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio imbarazzante incidente o se la scenetta sia stata orchestrata ad hoc per attirare più audience, e il pubblico si è già diviso anche sui social. Una cosa è sicura: la conduttrice del programma, Emma Willis, è stata capace di mantenere un invidiabile self control e di ironizzare sul picco di ascolti presumibilmente raggiunto dopo quanto accaduto.

Maria Mento