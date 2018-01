Impatto tra due aerei in pista, momenti di terrore per 174 persone – VIDEO

Impatto tra due aerei in pista, momenti di terrore per 174 persone...

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna s’è risolto tutto con un grande spavento (per ben 174 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio): presso l’aeroporto internazionale di Toronto, in Canada, un aereo della Westjet in arrivo da Cancun (Messico) ha urtato un altro aereo, fermo sulla pista (e fortunamtanete vuoto).

E’stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco: dopo lo scontro tra i due velivli, infatti, si sono generate alcune fiamme, per il terrore dei passeggeri dell’aereo Westjet, che hanno ripreso le immagini successive alla collisione (che potete vedere in coda).

Adesso un’indagine chiarirà l’esatta dinamica della collisione tra i due velivoli, che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose.