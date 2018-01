Ancora una tragedia della strada, con una giovanissima vittima: quest’oggi intorno a mezzogiorno un’auto – una Fiat Punto – è andata fuori strada, lungo la Ex Statale 590, in località Baraccone, Castagneto Po, arrrivando ad impattare contro un albero in una scarpata dopo aver colpito anche un muro. L’impatto è stato fatale per il conducente dell’automobile – un ragazzo di 23 anni – morto sul colpo, mentre la ragazza nel posto del passeggero è rimasta ferita ed è stata immediatamente ricoverata al Cto di Torino, dove si trova a tutt’ora (in prognosi riservata).

La Statale è stata immediamente chiusa al traffico, per consentire ai vigili del fuoco di receuprare l’auto devastata dall’impatto e ai carabinieri della Compagnia di Chivasso di indagare sulle dinamiche del terribile incidente.