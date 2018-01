Morte Marina Ripa di Meana: le ultime parole pubbliche tra lotta ai tumori ed animalismo

La notizia della scomparsa diha toccato e commosso l’opinione pubblica e anche i tanti artisti che hanno avuto a che fare con lei nel corso della sua vita.

Una vita, quella della donna scomparsa ieri a 76 anni, costellata di battaglie che le stavano particolarmente a cuore. Fino all’ultima, quella personalissima contro il cancro che alla fine l’ha costretta a cedere, raccontata sempre con grande umiltà e dignità.

Marina Ripa di Meana non ha mai avuto paura di mostrare i segni della sua malattia, anche negli ultimi tempi quando ormai il tumore l’aveva praticamene consumata.

L’ultima apparizione in TV risale allo scorso 18 dicembre, quando Marina Ripa di Meana fu invitata come ospite al programma “La vita in Diretta” per parlare proprio delle lotte che la donna portava avanti con grande coraggio: quella contro il tumore, ovviamente, ma anche i test da rendere accessibili a tutta la popolazione.

La puntata, infatti, era intitolata “Donne che non si arrendono”, e Marina Ripa di Meana ha parlato della malattia e di come conviverci. “Bisogna cercare di essere sempre positivi – ha sottolineato l’artista scomparsa – e accettare anche i giorni no”.

“Ho affrontato la malattia in un modo che forse mi ha reso anche una persona migliore”, ha aggiunto.