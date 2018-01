Albano e Romina, la Power racconta il loro primo incontro avvenuto nel “segno del destino”

Le storie amorose di, con lo strano triangolo composto dae l’ex moglie di lui,, si arricchiscono spesso die capitoli. Dopo lefatte di Albano sul difficile rapporto (ormai appianato, a quanto pare) della madre Jolanda con Loredana Lecciso, adesso è la volta di Romina Power.

Intervistata da Cristina Parodi nella prima puntata di “Domenica In” del 2018, la Power ha parlato a lungo della sua vita. Non potevano mancare i ricordi legati all’ex marito Albano, dal quale ha avuto quattro figli e con cui ha condiviso una carriera artistica costellata da straordinari successi internazionali.

Un legame come quello che hanno vissuto Albano e Romina, seppure culminato in un divorzio, è un qualcosa che non si può dimenticare. La Power ha ricordato in studio il loro primo incontro e ha parlato di “un vero e proprio segno del destino” che li ha messi l’una sulla strada dell’altro nel 1969.

I due si sono conosciuti sul set del film “Nel sole”, ed effettivamente Romina ha parlato di un amore che continuerà a vivere, dichiarando che: «Non finirà mai secondo me con Al Bano. Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti». Albano ultimamente ha più volte smentito le voci che avrebbero voluto un ritorno di fiamma tra lui e la ex moglie, voci dovute al riavvicinamento artistico tra i due che sono tornati ad esibirsi in Russia ed anche sul palco del Festival di Sanremo.

Albano ha ribadito di essere ancora legato a Loredana Lecciso, sebbene non sembra aver intenzione di sposare la compagna che gli ha dato due figli. Romina, in studio con Cristina Parodi, ha voluto rispondere al pubblico che ha reagito con frenesia alle sue “dichiarazioni d’amore” verso il rapporto con l’ex marito, chiedendo: “ Ma cosa cambia nelle vostre vite se stiamo insieme oppure no?”

Maria Mento