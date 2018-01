Sangue nella notte: Irene, 19 anni, si schianta contro il muro con l’auto. Aperte indagini, potrebbe essere coinvolta un’altra auto

Sono state avviate le primeper chiarire la dinamica del, 19enne di Terme Vigliatore, in provincia di Messina.La ragazza, che avrebbe compiuto 20 anni a febbraio, è rimasta vittima di un terribile incidente nel corso della notte, e non ha avuto scampo.

Lo schianto è avvenuto sulla Strada Statale 113, all’altezza della Via Stracuzzi: la ragazza stava andando verso Barcellona Pozzo di Gotto, quando avrebbe perso il controllo della Fiat che stava guidando ed è finita contro il muro nella direzione opposta. Tuttavia, sebbene a prima vista sembrasse un incidente dovuto ad una perdita del controllo dell’auto, sono state aperte delle indagini: potrebbe essere coinvolta un’altra vettura. Infatti le immagini di videosorveglianza di una farmacia vicina hanno ritratto una vettura scura che proveniva nel senso di marcia opposto.

Potrebbe essere che l’auto in questione abbia occupato la corsia dove si trovava l’auto condotta dalla povera 19enne, nel qual caso l’incidente non sarebbe una tragica fatalità ma potrebbe essere riconducibile alla responsabilità dell’altro conducente, che ora gli inquirenti stanno cercando. Grande il dolore della comunità per la perdita della 19enne, descritta da tutti come molto solare. Irene aveva perso il padre, poco più che trentenne, in un tragico incidente in moto: ora la stessa sorte è toccata a questa povera ragazza.

R.M.