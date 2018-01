“Attenti a questi 8 ladri, sono in cella ma torneranno in circolazione”: il messaggio del colonnello è virale

“Attenti a questi 8 ladri, sono in cella ma torneranno in circolazione”:...

”. Non ha mezze parole, il quale ha avvertito tutti i cittadini del fatto che 8 uomini, arrestati nella provincia di Padova negli ultimi mesi, presto torneranno liberi.Si tratta di otto persone dell’est Europa, coinvolti in furti nelle abitazioni.

“Sono stati arrestati dai carabinieri perché autori di furti in abitazioni. Quando torneranno in libertà, potrebbero riprendere le loro illecite attività. Sono di etnia albanese e appartengono a famiglie di gitani o di girovaghi. Fissano i loro obiettivi nelle prime ore del pomeriggio, per poi passare all’opera nelle fasce serali”. L’avvertimento del colonnello è molto chiaro ed è diretto a tutti coloro che vivono nella zona.

Secondo i carabinieri, il fenomeno dei furti in casa si è molto intensificato negli ultimi tempi. Infatti, nonostante durante le feste i colpi siano diminuiti, in ragione del fatto che le persone erano a casa per le festività e quindi erano poche le abitazioni vuote, adesso le persone fanno ritorno al lavoro e di conseguenza anche i ladri tornano al loro lavoro preferito.

