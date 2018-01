Il dramma di Paola Perego: “La notte ho gli incubi”

Paola Perego torna in Tv venerdì 12 gennaio con “Supermenti”. Una seconda vita televisiva dopo un 2017 da dimenticare. Per la ex moglie di Andrea Carnevale, è una nuova opportnità: . “È un rientro completamente diverso dagli altri, di notte ho gli incubi, ho molta paura, una paura irrazionale. L’idea di entrare in studio mi spaventa, penso al primo ingresso, ai primi cinque minuti… In redazione c’è una lavagna con la scaletta del programma. C’è scritto ‘Ingresso Paola’ e io tra parentesi ho aggiunto ‘forse'”.

Ma cosa è successo a Marzo? Nel mese di marzo il suo Parliamone… sabato è stato chiuso.

Tutto cominciò dalla ‘lista dell’Est’ e lo racconta in un’intervista al Corriere:”Non è stato un momento di tv di cui andare fiera, era un gioco stupido, non un pezzo alto di televisione. Ma sono cose che capita di fare, in tv se ne vedono tante. Credo di essere stata un capro espiatorio, una pedina in un meccanismo più grande di me”