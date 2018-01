L’attore Cesare Bocci si confessa: “Mia moglie ha rischiato di morire di ictus, ma la sua malattia ci ha fatto innamorare di nuovo”

L’attore, volto noto della fiction italiana e soprattutto amatissimo Mimì Augello della serie tv “”, non ha mai nascosto il dramma familiare che lo ha colpito anni fa. La compagna di Bocci,è stata colpita da undopo otto anni dall’inizio della loro storiaal momento del parto e ha rischiato di morire. L’attore ha più volte raccontato di questa esperienza fortissima ed è tornato a farlo, questa volta confessandosi ai microfoni dianche dal punto di vista professionale e del suo rapporto con il mondo di

Correva l’anno 2001. Il 1° di aprile, la prima domenica che Daniela Spada trascorreva a casa dopo aver partorito la piccola Mia, è stato il giorno della grande paura per la coppia: un ictus post-partum ha colpito la donna che inizialmente è rimasta in coma per 20 giorni. Quando Daniela si è risvegliata ha raccontato Bocci, non ricordava più né chi fosse lui né di essere diventata mamma.

I due sono insieme dal 1993 e insieme hanno condotto la dura battaglia che ha riportato Daniela alla vita, dopo una lunga riabilitazione. Daniela, oggi, è di nuovo in piedi, anche se si muove con difficoltà. Ha raccontato questa esperienza in un libro, scritto insieme a Cesare Bocci, intitolato “Pesce d’aprile- Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti” (edito da Sperling & Kupfer).

Alla domanda indiretta dell’intervistatore (“Bisognava ricominciare da zero”), ecco come ha risposto Cesare Bocci: «C’ era una montagna da scalare. Era appena nata nostra figlia e dovevamo imparare a fare i genitori, ma adesso dovevamo imparare a farlo con questo handicap. Con l’ aiuto di amici e persone care non ci siamo arresi. Una volta cadevo io, un’ altra si scoraggiava lei, ma siamo andati avanti. Poco alla volta la nostra vita è ricominciata e ora, con tutte le fatiche, siamo felici. Ci siamo innamorati per la seconda volta».

L’attore ha raccontato di come lui e Daniela, per arrivare dove sono, abbiano dovuto lottare anche contro un tumore al seno e di come tutto ciò stesse per influire sul suo lavoro. Ma proprio la sua compagna lo ha spronato a tornare sul set e questo lo ha aiutato a crescere emotivamente. I due hanno deciso di raccontare la loro storia per metterla a disposizione di chi potrebbe trovarsi nella loro stessa condizione.

Maria Mento