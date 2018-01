Vince alla lotteria Italia: “Vi spiego cosa ne farò di questi soldi”

Ha vinto alla lotteria Italia. Non il primo premio, ma una cifra che in parte di cambia la vita. Lui invece ha deciso di fare il miglior gesto di un padre verso un suo famigliare: “Tutto a mia figlia” – “Avevo comprato il biglietto pensando a lei – ha detto a un sito Internet locale – e quando lei mi ha chiesto cosa intendevo fare le ho detto ‘adesso è tuo’. Per me sono troppi soldi. E il mio tempo l’ho già fatto”.

L’uomo, che ha 60 anni, è moto conosciuto in città. I giornalisti del posto, , lo hanno descritto come “uomo tuttofare” e un “eterno ragazzo con la sindrome di Peter Pan”. Racconta così il momento in cui ha saputo di aver vinto lui: “Stavo lavorando al parcheggio di una discoteca quando ho sentito dire che uno dei biglietti era stato venduto a Pinerolo. Ho confrontato il numero: era il mio. A momenti mi veniva un infarto”.