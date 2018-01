Addio a Gianna, “l’Angelo della vita”: fu l’ostetrica che fece nascere 15mila bambini

Giovanna Cunico, di Zugliano. La donna è scomparsa all’età di 85 anni all’ospedale di Santoro.Nota in tutta la provincia per il suo formidabile lavoro come ostetrica, soprannominata ‘La Gianna’ o anche ‘Angelo della Vita’, aveva sempre svolto il suo lavoro con la massima cortesia, dolcezza, rispetto e professionalità.

La sua non era una professione e basta ma, come ricordano in tanti, una missione che aveva portato avanti come forma di volontariato anche una volta che si è pensionata.

Sono migliaia le donne, mamme, che ricordano con affetto Gianna ed i suoi modi gentili e dolci, quando le ha aiutate a diventare genitori.

Ora che se ne è andata, una provincia intera la piange. Giovanna ha trascorso tutta la sua vita per il lavoro, il volontariato e l’aiuto al prossimo. Negli ultimi 5 anni è rimasta ferma in carrozzina ma sempre con il suo indimenticabile sorriso. Gianna ha lasciato i figli Mario, Marinella e Vasco. Il funerale sarà celebrato alle 15 di mercoledì 10 gennaio nella chiesa di Grumolo Pedemonte.

R.M.