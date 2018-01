Russia, trapezista precipita da 20 metri d’altezza: la giovane versa in gravissime condizioni- VIDEO

Russia, trapezista precipita da 20 metri d’altezza: la giovane versa in gravissime...

Russia. La giovanissima Yulia Tikaeva, di appena vent’anni, ha riportato dei gravissimi danni cerebrali in seguito ad uno spettacolo circense che si è concluso in tragedia. La giovane è una trapezista. Nel corso del suo ultimo spettacolo molti spettatori presenti per assistere alla performance artistica l’hanno vista precipitare nel vuoto da un’altezza di circa venti metri.

Yulia Tikaeva si stava dondolando tra due atleti che stavano realizzando insieme a lei l’esercizio. Ad un certo punto, la donna ha mancato la presa con uno dei due partners, è precipitata e ha sbattuto contro il bordo della rete di sicurezza, prima di piombare a terra senza più muoversi. La dinamica dell’incidente è stata ripresa con un cellulare.

Dopo un primo momento di grande paura, soprattutto da parte del pubblico, le luci del circo sono state spente. La ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere stata caricata su una barella. Le sue condizioni di salute sono disperate: come abbiamo già detto, pare che abbia subìto gravissimi danni cerebrali.

Anche in questo triste caso, la regola dello show che deve andare avanti (“The show must go on”) ha avuto la meglio sul rispetto che dovrebbe imporsi di fronte ad una tragedia di tale portata. Lo spettacolo, dopo il grave incidente, è andato avanti e si sono esibiti degli artisti accompagnati dai loro cavalli.

Maria Mento