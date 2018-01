Vi ricordate la prima vincitrice del GF? Ora fa questo lavoro

In molti tra i fan più accaniti delricorderanno, la vincitrice della prima edizione del reality passata alla storia anche per essere stata la prima “amante” del compianto, prima che le attenzioni del frusinate si concentrassero su Marina La Rosa.

La Plevani è stata spesso in TV dopo quell’esperienza, ma dopo qualche anno ha deciso di dire basta e di diventare istruttrice di nuoto e fitness in un centro sportivo nel bresciano. Ma negli ultimi tempi, la vincitrice del primo GF ha cambiato nuovamente lavoro: la Plevani, infatti, è ora impiegata come cassiera part-time in un supermercato.

A confessarlo è lei stessa in un post su Facebook. “Quanti sbagli ho fatto e quanti ne farò. Ma ho la libertà di farli. Mi sento libera. Libera di fare quello che voglio della mia vita. Libera di cambiare se qualcosa non mi fa stare bene. Libera di essere una bagnina, un’istruttrice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l’occasione. Libera di mollare tutto se ne avrò voglia”.

Tanti gli utenti che hanno commentato il post, quasi tutti solidali con la scelta di Cristina Plevani.