Anna Tatangelo: il compleanno è social, ma quel dettaglio preoccupa i fan

Sempre molto attiva sui social, Anna Tatangelo si è fatta notare anche negli ultimi giorni gettando ancora una volta i fan nel dubbio. La cantante di Sora ha infatti postato un video sul suo profilo Instagram in occasione della sua festa di compleanno, festeggiato ‘lontana’ dall’amore della sua vita.

Accanto a Lady Tata infatti non appare Gigi D’Alessio, il quale aveva annunciato nelle scorse settimane che avrebbe trascorso le vacanze di Natale con Anna Tatangelo. Così non è stato a conferma del fatto che i problemi di coppia tra i due siano ormai insanabili e che la rottura sia definitiva. E così nella clip social il dettaglio legato all’assenza di Gigi D’Alessio non poteva certamente passare inosservato: del restto pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante napoletano, la Tatangelo aveva mostrato ai fan un collage fotografico dedicato ai migliori momenti del 2017 non includendo Gigi. La loro storia d’amore sembra dunque essere davvero giunta al termine: la cantante classe 1987 non ne è certamente felice e la sua malinconica espressione, mentre riceve le torte di compleanno allo scoccare della mezzanotte, non fa che confermarlo.

Certo non è da escludere che i due, nel tentativo di preservare la loro privacy, possano aver progettato una serata a due nel tentativo di chiarirsi e superare il brutto periodo, ma ad oggi poco o nulla lo lascia dedurre ed i 31 anni della Tatangelo senza D’Alessio accanto appaiono come una triste e sconsolata conferma di una separazione ormai avvenuta.

