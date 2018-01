Ragazza disabile muore di stenti: indagati i genitori

Una storia triste. Un storia che parla di degrado, solitudine e abbandono. E’ accaduto tutto a nella provincia di Bari a Polignano a Mare.

E stata La Procura locale ad aprire un’’indagine per abbandono di persona incapace, aggravato dal decesso.

Una giovane disabile di 31anni è morto molto probabilmente di stenti.

Il decesso risale a il 6 gennaio. I carabinieri , sono stati chiamati dai genitori della vittima , che ora sono indagati dopo aver trovato la figlia senza vita in casa. La ragazza stava vivendo in una casa in condizioni igieniche disastrose. Gli stessi genitori, per molti anni, hanno rinunciato ai servizi sociali. L’autopsia chiarirà la vera causa del decesso.

“La situazione, seguita da tempo dai servizi sociali del Comune, è stata segnalata agli organi competenti”. Così il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto