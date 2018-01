Grave lutto famigliare per Raoul Bova: sospeso il suo tour teatrale

Lutto in famiglia per il noto capitolino Raoul Bova: è venuto a mancare nella casa di Rieti il padre di Raoul, Giuseppe, di cui il figlio aveva parlato di recente in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo (un unicum per l’attore – padre di tre figli – da sempre molto riservato sulla propria vita privata).

“Mio padre è stato un grande uomo. Forse ha fatto lo sbaglio di spingermi a nuotare, mi seguiva tutti i giorni negli allenamenti e questo mi creava un po’ d’ansia. Ma quando gli ho detto che volevo smettere lui ha capito e mi ha detto “non è importante il nuoto, è importante che tu faccia qualcosa con tutta la passione che hai”. A lui andava bene qualunque cosa. Mio padre è sempre stato una roccia per tutti noi, ma avrei voluto condividere molto di più con lui. È stato un padre perfetto, ma avrei voluto conoscerlo meglio…”, diceva l’attore classe ’71 parlando del genitore.

A causa del lutto, verrà sospeso il tour che lo vede impegnato al fianco di Chiara Francini nello spettacolo ‘Due’ (a partire dalle due date che lo avrebbero dovuto vedere recitare a Monza, sul palco del teatro San Giuseppe di Brugherio).