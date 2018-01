Ci troviamo a, in Umbria;imboccando la superstrada E45 in contromano provocando un incidente.

La signora, classe 1920, ha causato il ferimento non grave di due persone che al momento si trovano ricoverati in ospedale, mentre lei, forse in preda allo shock, si sarebbe allontanata a piedi dopo l’incidente per poi farsi accompagnare a casa da un’automobilista di passaggio.

La donna è stata facilmente ritrovata dai Carabinieri che l’hanno denunciata d’ufficio.

Mario Barba