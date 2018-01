Professore manda foto del lato B a un ex studente di 17 anni

Guai in vista per un insegnante di musicaa un ex allievo di soli 17 anni durante una chat online.

Dale Aubrey Evans svolgeva la professione di insegnante di musica alla Cardiff High School quando ha inviato l’immagine dove appare chinato su un letto mentre indossa una felpa con cappuccio riportante la scritta “Mr E”. L’ex allievo di 17 anni ha contattato il signor Evans via Facebook, dicendogli di essere gay (circostanza poi smentita). In seguito, l’allievo ha inviato a Evans una sua immagine pornografica. Quando l’allievo ha ricevuto come contraccambio l’immagine del signor Evans, l’ha condivisa su Snapchat con altri giovani.

L’ex insegnante ha negato che le sue azioni fossero inaccettabili e afferma di essere stato vittima di un trattamento “discriminatorio e omofobico” da parte degli ex alunni, mentre gli mentivano sull’omosessualità. “Gli ex alunni hanno detto che fingevano di essere gay per il loro stesso divertimento e hanno inviato una foto photoshoppata dell’alunno – spiegano le forze dell’ordine – Dopo aver ricevuto le foto dal signor Evans, i tre individui lo hanno bloccato e non sono stati mandati altri messaggi”.

A detta del preside, le azioni del sig. Evans “hanno messo in cattiva luce l’istituto e sono incompatibili con l’etica della scuola. C’è stata una rottura irreparabile di fiducia tra l’onorevole Evans e la scuola stessa”.