Sara Pasqual, 45 anni è morta in circostanze misteriose. La ragazza, originaria di Candelo, cittadina del biellese e residente a Sozzago, nel Novarese.

Un episodio davvero misterioso e inquietante. Al momento è indagato il convivente. HA fatto lui la telefonata a mamma e papà di Sara per chiedere aiuto.. “Sara non respira”, ha detto. Loro hanno quindi avvertito i carabinieri che sono arrivati in via Case Nuove dove la coppia viveva da qualche anno.

Gabriele Lucherini, il fidanzato di Sara, è stato sentito dagli inquirenti.

E’ rimasto nella caserma dei carabinieri per parecchie ore. Stanno sospettando le forze dell’ordine che possa essere stato lui l’artefice di tutto questo.

Sul cadavere della donna, sono state trovate dei lividi e ferite dal medico legale. Tutto riporta ad una aggressione. Nella giornata di domani, sarà fatta l’autopsia e chiarirà parecchie cose.

Sul registro degli indagati della procura novarese compare il nome di Gabriele