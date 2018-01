Scontro tra auto e furgone causa un maxi tamponamento letale

Questa mattina, l’impatto frontale tra una vettura ed un furgone è costato la vita al conducente dell’auto, un uomo di appena 38 anni. Intorno alle 7:00 del mattino le due vetture stavano procedendo in senso contrario sulla stradache si trova nel comune di(Pordenone), quando improvvisamente, per cause ancora da stabilire, sono venute a contatto causando un incidente a catena.

Sul luogo dello scontro sono intervenute diverse ambulanze ed i Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono stati chiamati per agevolare le operazioni di soccorso del guidatore dell’auto rimasto incastrato tra le lamiere, ma nonostante gli sforzi l’uomo è deceduto prima di essere portato in ospedale. Feriti i quattro passeggeri del furgone, tre solo lievemente, mentre l’autista è stato trasportato in ospedale per lesioni gravi. Insieme ai soccorsi è giunta una pattuglia dei Carabinieri, gli agenti si sono occupati di delimitare la zona dell’impatto per facilitare le operazioni di soccorsi e successivamente di fare i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente.